Дрогба назвав своїх фаворитів на "Золотий м'яч-2019" – без Мессі, Роналду та ван Дейка

Легенда Челсі Дідьє Дрогба здивував вибором своїх претендентів на "Золотий м'яч-2019".

"Мо Салах і Садьйо Мане – два моїх фаворити", – сказав Дрогба для видання L’Equipe.

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Окрім названих форвардів Ліверпуля за найпрестижнішу індивідуальну нагороду змагатимуться ще 28 кандидатів. Хто саме отримає "Золотий м'яч-2019" – стане відомо на церемонії нагородження 2 грудня.

В минулому сезоні АПЛ Салах та Мане забили однакову кількість м'ячів – по 22 голи. За даними букмекерів, основним претендентом на нагороду є також гравець Ліверпуля Вірджил ван Дейк.

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