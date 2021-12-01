Награду для Роберта Левандовски как лучшему форварду 2021 года от France Football все чаще называют "утешительным призом", чтобы нападающий не покидал церемонию с пустыми руками.

Левандовски все же может получить свой "Золотой мяч" – известно, пострадает ли Месси

Польское издание Sport.pl подчеркивает безвкусицу в дизайне самой награды для своего соотечественника, якобы ее наспех разработали за день до вручения. Еще больше дров подбросил ведущий церемонии Дидье Дрогба. Легенда Челси передал награду Роберту тыльной стороной, от чего она выглядела еще более жалкой.

Уже спустя Левандовски опубликовал в Instagram фото трофея с правильного ракурса. Однако, это уже не слишком обрадовало фанов нападающего Баварии, которые до сих пор не могут простить France Football, что "Золотой мяч-2021" увез домой Лионель Месси, а не их фаворит.

"Золотой мяч 2021": Месси на 7 вершине, историческое падение Роналду, призы для Левандовски, Барселоны и Челси