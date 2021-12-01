Нагороду для Роберта Лєвандовскі як найкращому форварду 2021 року від France Football все частіше називають "втішним призом", щоб нападник не покидав церемонію з пустими руками.

Лєвандовскі все ж може отримати свій "Золотий м'яч" – відомо, чи постраждає Мессі

Польське видання Sport.pl підкреслює несмак у дизайні самої нагороди для свого співвітчизника, нібито її поспіхом розробили за день до вручення. Ще більше дрів до "палання" підкинув ведучий церемонії Дідьє Дрогба. Легенда Челсі передав нагороду Роберту тильною стороною, від чого вона виглядала ще більш жалюгідною.

Вже опісля Лєвандовскі опублікував в Instagram фото трофею з правильного ракурсу. Проте, це вже не надто потішило фанів нападника Баварії, які досі не можуть пробачити France Football, що "Золотий м'яч-2021" повіз додому Ліонель Мессі, а не їхній фаворит.

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