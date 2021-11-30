Главный редактор France Football Паскаль Ферре не исключает, что поляку еще вручат награду за пропущенный 2020 год. Таким образом, у Левандовски будет шанс завоевать дебютный "Золотой мяч", а интересы победителя этого года Лионеля Месси не пострадают.

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"Нам не нужно спешить с этим решением. Мы можем думать об этом, но в то же время обязаны уважать традиции выбора, построенного на голосовании.

Выиграл бы Левандовски "Золотой мяч" в прошлом году? Мы не можем быть уверены в этом, потому что голосование не проводилось. Но нужно быть откровенным – Роберт имел бы большие шансы на победу в 2020-м. К слову, и в этом году я не ставил Месси на первое место. Я выбрал Левандовски, но считаю, что Месси тоже заслужил награду", – приводит слова Ферре Meczyki.

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