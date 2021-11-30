Левандовски все же может получить свой "Золотой мяч" – известно, пострадает ли Месси
Нападающий Баварии Роберт Левандовски сохраняет минимальные шансы на восстановление исторической справедливости.
Главный редактор France Football Паскаль Ферре не исключает, что поляку еще вручат награду за пропущенный 2020 год. Таким образом, у Левандовски будет шанс завоевать дебютный "Золотой мяч", а интересы победителя этого года Лионеля Месси не пострадают.
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"Нам не нужно спешить с этим решением. Мы можем думать об этом, но в то же время обязаны уважать традиции выбора, построенного на голосовании.
Выиграл бы Левандовски "Золотой мяч" в прошлом году? Мы не можем быть уверены в этом, потому что голосование не проводилось. Но нужно быть откровенным – Роберт имел бы большие шансы на победу в 2020-м. К слову, и в этом году я не ставил Месси на первое место. Я выбрал Левандовски, но считаю, что Месси тоже заслужил награду", – приводит слова Ферре Meczyki.
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