Девушка 24-летнего игрока находится в больнице из-за тяжелой болезни. Она потеряла один или два органа в результате операции. Дуайт Макнилл вел себя, как настоящий мужчина, и не оставлял без поддержки Меган Шарпли.

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Как сообщает The Sun, вингер Эвертона не отходил от кровати девушки и спал в больнице. Он отлучался из медицинского учреждения только на тренировки и матчи своей команды.

"Дуайт, ты держал меня за руку каждый раз, когда приходили плохие новости, ты напоминал мне, какая я сильная и что все будет хорошо. Ты одевал меня, мыл, носил меня, кормил, ты делал мне инъекции, ты выполнял все свои обязательства, поддерживая меня, и никогда не жаловался", – написала девушка в инстаграме.

Напомним, Дуайт Макнилл присоединился к Эвертону в 2022 году. В общем англичанин сыграл за "ирисок" в 59 матчах, в которых забил девять голов и отдал восемь ассистов.

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