В 1-м туре Кубка африканских наций ДР Конго и Замбия не смогли выявить сильнейшего (1:1). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Кубок африканских наций, 1-й тур

Группа F

ДР Конго – Замбия – 1:1

Голы: Висса, 27 – Кангва, 23

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Во втором матче группы F сошлись ДР Конго и Замбия. Номинальные гости вышли вперед в середине тайма благодаря курьезному голу: мяч после вбрасывания от Петсона Даки прилетел к Кингсу Кангве и хавбек Црвены Звезды метров с 30-ти попал в ворота, перебросив сферу через защитников и голкипера.

What a mistake from DR Congo defence!



Kings Kangwa scored!pic.twitter.com/NnbDKAlvEr — FootColic ️ (@FootColic) January 17, 2024

Не прошло и 5 минут как конголезцы отыгрались – Седрик Бакамбу накрутил защитников на правом фланге и прострелил в центр вратарской, где первым на добивании был одноклубник Егора Ярмолюка Йоан Висса.

Yoane Wissa scored with an assist from Cedric Bakambu



DR Congo 1-1 Zambia pic.twitter.com/aqEirUQqak — FootColic ️ (@FootColic) January 17, 2024

После перерыва Мвапе едва не привез пенальти в ворота Замбии – падая, он задел мяч рукой. Арбитр указал на отметку, но под давлением игроков пошел смотреть VAR. Увиденное заставило его отменить ранее принятое решение.

Is the penalty decision made in this position correct? #AFCON2023 pic.twitter.com/rqitp2sKqT — FootColic ️ (@FootColic) January 17, 2024

Индивидуальный уровень мастерства футболистов был на несколько порядков выше командной сыгранности и взаимодействия, поэтому этот поединок можно было бы с легкостью назвать матчем упущенных моментов. Игроки часто тянули одеяло на себя, не спеша коммуницировать с партнерами, и пытались завершить эпизод самостоятельно.

В конце концов, все завершилось боевой ничьей. ДР Конго и Замбия набрали по 1 пункту и делят в турнирной таблице группы F 2-3 строчки. Лидирует Марокко, а Танзания пока без очков.

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