ДР Конго разошлась миром с Замбией – одноклубник Ярмолюка спас ничью после курьезного гола: КАН-2023
В 1-м туре Кубка африканских наций ДР Конго и Замбия не смогли выявить сильнейшего (1:1). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".
Кубок африканских наций, 1-й тур
Группа F
ДР Конго – Замбия – 1:1
Голы: Висса, 27 – Кангва, 23
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Во втором матче группы F сошлись ДР Конго и Замбия. Номинальные гости вышли вперед в середине тайма благодаря курьезному голу: мяч после вбрасывания от Петсона Даки прилетел к Кингсу Кангве и хавбек Црвены Звезды метров с 30-ти попал в ворота, перебросив сферу через защитников и голкипера.
Не прошло и 5 минут как конголезцы отыгрались – Седрик Бакамбу накрутил защитников на правом фланге и прострелил в центр вратарской, где первым на добивании был одноклубник Егора Ярмолюка Йоан Висса.
После перерыва Мвапе едва не привез пенальти в ворота Замбии – падая, он задел мяч рукой. Арбитр указал на отметку, но под давлением игроков пошел смотреть VAR. Увиденное заставило его отменить ранее принятое решение.
Индивидуальный уровень мастерства футболистов был на несколько порядков выше командной сыгранности и взаимодействия, поэтому этот поединок можно было бы с легкостью назвать матчем упущенных моментов. Игроки часто тянули одеяло на себя, не спеша коммуницировать с партнерами, и пытались завершить эпизод самостоятельно.
В конце концов, все завершилось боевой ничьей. ДР Конго и Замбия набрали по 1 пункту и делят в турнирной таблице группы F 2-3 строчки. Лидирует Марокко, а Танзания пока без очков.
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