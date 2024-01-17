У 1-му турі Кубка африканських націй ДР Конго та Замбія не змогли виявити сильнішого (1:1). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Кубок африканських націй, 1-й тур

Група F

ДР Конго – Замбія – 1:1

Голи: Вісса, 27 – Кангва, 23

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У другому матчі групи F зійшлись ДР Конго і Замбія. Номінальні гості вийшли вперед в середині тайму завдяки курйозному голу: м'яч після вкидання від Петсона Даки прилетів до Кінгса Кангви і хавбек Црвени Звезди метрів з 30-ти влучив у ворота, перекинувши сферу через захисників і голкіпера.

What a mistake from DR Congo defence!



Kings Kangwa scored!pic.twitter.com/NnbDKAlvEr — FootColic ️ (@FootColic) January 17, 2024

Не минуло і 5 хвилин як конголезці відігрались – Седрік Бакамбу накрутив оборонців на правому фланзі і прострілив у центр воротарського, де першим на добиванні був одноклубник Іллі Забарного Йоан Вісса.

Yoane Wissa scored with an assist from Cedric Bakambu



DR Congo 1-1 Zambia pic.twitter.com/aqEirUQqak — FootColic ️ (@FootColic) January 17, 2024

По перерві Мвапе ледь не привіз пенальті у ворота Замбії – падаючи, він зачепив м'яч рукою. Арбітр вказав на позначку, але під тиском гравців пішов дивитись VAR. Побачене змусило його скасувати раніше ухвалене рішення.

Is the penalty decision made in this position correct? #AFCON2023 pic.twitter.com/rqitp2sKqT — FootColic ️ (@FootColic) January 17, 2024

Індивідуальний рівень майстерності футболістів був на декілька порядків вищим за командну зіграність і взаємодію, тому цей поєдинок можна було б з легкістю назвати матчем змарнованих моментів. Гравці часто тягнули ковдру на себе, не поспішаючи комунікувати з партнерами, і намагались завершити епізод самотужки.

Зрештою, все завершилось бойовою нічиєю. ДР Конго і Замбія набрали по 1 пункту і ділять у турнірній таблиці групи F 2-3 сходинки. Лідирує Марокко, а Танзанія поки без очок.

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