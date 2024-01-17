ДР Конго розійшлась миром з Замбією – одноклубник Забарного врятував нічию після курйозного гола: КАН-2023
У 1-му турі Кубка африканських націй ДР Конго та Замбія не змогли виявити сильнішого (1:1). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".
Кубок африканських націй, 1-й тур
Група F
ДР Конго – Замбія – 1:1
Голи: Вісса, 27 – Кангва, 23
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У другому матчі групи F зійшлись ДР Конго і Замбія. Номінальні гості вийшли вперед в середині тайму завдяки курйозному голу: м'яч після вкидання від Петсона Даки прилетів до Кінгса Кангви і хавбек Црвени Звезди метрів з 30-ти влучив у ворота, перекинувши сферу через захисників і голкіпера.
Не минуло і 5 хвилин як конголезці відігрались – Седрік Бакамбу накрутив оборонців на правому фланзі і прострілив у центр воротарського, де першим на добиванні був одноклубник Іллі Забарного Йоан Вісса.
По перерві Мвапе ледь не привіз пенальті у ворота Замбії – падаючи, він зачепив м'яч рукою. Арбітр вказав на позначку, але під тиском гравців пішов дивитись VAR. Побачене змусило його скасувати раніше ухвалене рішення.
Індивідуальний рівень майстерності футболістів був на декілька порядків вищим за командну зіграність і взаємодію, тому цей поєдинок можна було б з легкістю назвати матчем змарнованих моментів. Гравці часто тягнули ковдру на себе, не поспішаючи комунікувати з партнерами, і намагались завершити епізод самотужки.
Зрештою, все завершилось бойовою нічиєю. ДР Конго і Замбія набрали по 1 пункту і ділять у турнірній таблиці групи F 2-3 сходинки. Лідирує Марокко, а Танзанія поки без очок.
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