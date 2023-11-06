"Футбол 24" вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает о генеральной репетиции Реала перед матчем Лиги чемпионов УЕФА против Браги.

Подопечные Карло Анчелотти победили в Эль-Класико, но расслабляться было рано. Украинско-каталонская машина из Жироны вчера выскочила на первое место в таблице, а Барселона приблизилась к Реалу на расстояние в один зачетный балл. В таких условиях "сливочные" были обязаны побеждать в мадридском дерби против Райо Вальекано.

Ожидалось, что давние друзья Романа Зозули дадут бой. Тем не менее, "молнии" держались только в трех очках от пятого места. На практике игра прошла почти в одни ворота – в первом тайме гости провели всего один удар, а еще два они нанесли после перерыва. Владение не поднималось выше 38%.

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Единственный перспективный момент Райо в первом тайме случился на 15-й минуте, когда Модрич обрезался на своей половине. Сразу же последовала контратака с передачей на левый край штрафной, откуда стрелял Альваро Гарсия – впрочем, получилось слишком неточно. Больше гости не тревожили оборону Реала.

"Сливочные" же до перерыва упустили три топовые возможности открыть счет. Уже на 6-й минуте отличиться мог Вальверде, который отобрал мяч на чужой трети и выскочил один на один с голкипером. Феде пробил низом в дальний угол, однако Димитревски парировал. На 36-й минуте Камавинга получил заброс в центр штрафной и нанес удар (попытку накрыли), а на 39-й топ-момент создал Винисиус.

Бразилец обошел двух соперников на фланге, влетел в штрафную и покатил под удар Хоселу. Нападающему осталось забить с 12-ти метров, однако Димитриевски снова парировал! В конце концов, отдыхать команды ушли при нулях на табло.

После перерыва расточительство Реала продолжилось. Всего через минуту после возобновления игры Модрич выполнил заброс "шведой" в район линии вратарской. Беллингем замкнуть не смог, а Винисиус на дальней штанге махнул мимо мяча!

Райо едва не наказал за такой футбол на 63-й минуте, когда удалось заработать стандарт. Альваро Гарсия зацепился за отскок в штрафной и сбросил сферу Де Томасу, а тот закрутил в дальнюю девятку. Кепы в воротах не было, однако благодаря рикошету сфера пролетела мимо створа. Хозяев пронесло.

А уже через три минуты "бланкос" таки прошили Димитриевски. Голом отметился Винисиус, который переиграл голкипера с передачи Хоселу, но последний оказался в явном офсайде. Арбитры даже не включали ВАР, сразу отменив взятие ворот. После этого Карло Анчелотти решил снять с пробега Модрича – на поле появился Родриго, а Реал перешел на схему 4-3-3.

Этот ход должен был сработать на 71-й минуте, когда Карвахаль отдал проникающую передачу на правый угол вратарской. Туда ворвался Родриго, который попытался бахнуть низом в дальний нижний – впрочем, ему немного не хватило точности. На 73-й же Джуд едва не забил случайный гол, подставив ногу под заброс от Винисиуса. Мяч срикошетил от двух защитников, чудом не залетев в сетку.

В следующие 15 уклонов Реал взял длительную паузу в серьезном обострении. Только в конце встречи в штрафной гостей снова стало жарко. На 88-й Лежен едва не срезал прострел Родриго в собственные ворота, а в компенсированное время Родриго пяткой замыкал передачу от Карвахаля – Димитревски поймал мяч. К сожалению для хозяев, этот момент стал последним во встрече.

В итоге, финальный свисток зафиксировал сенсационную ничью в мадридском дерби. Вследствие этой неудачи Реал остался на второй позиции, отстав от Жироны на два очка.