Жирона сыграет против Осасуны в 12 туре Ла Лиги. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Встреча Осасуны и "красно-белых" начнется в 15:00 по киевскому времени. Главный тренер Жироны включил двух украинцев в заявку на матч. Артем Довбик выйдет с первых минут, а вот Виктор Цыганков оказался на скамейке запасных.

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Онлайн-трансляция матча Осасуна – Жирона состоится на MEGOGO Футбол.

Стартовый состав:

Запасные: Фуидиас, Бернардо, Ибра Кебе, Стуани, Цыганков, Валери, Хуанпе, Пабло Торре, Солис, Порту.