Українці Артем Довбик і Віктор Циганков стали головними героями Жирони в матчі 12 туру Ла Ліги проти Осасуни.

Довбик вийшов з перших хвилин на зустріч в чемпіонаті Іспанії. Вже на 16 хвилині Артем допоміг Жироні відкрити рахунок.

Циганков і Довбик отримали різні ролі на матч проти Осасуни – стартові склади та онлайн-трансляція

Нападник отримав м'яч, перебуваючи на фланзі. Він миттєво оцінив ситуацію і зробив прострільну передачу на Мартіна, а іспанець не схибив. На 71 хвилині Довбик отримав передачу з флангу і головою переправив м'яч у ворота. В другому таймі на полі з'явився Віктор Циганков. На 80 хвилині два українці організували третій гол Жирони. Артем асистував, а Віктор забивав.

В поточному сезоні в Артема Довбика шість голів та три результативні передачі в 12 матчах Ла Ліги.