"Это невероятно, учитывая скорость, с которой мы вышли. Скорость Савио и Кристиана Порту, дуэли центральных защитников, Иван Мартин, который отбирает мяч и продвигает его вперед, Довбик, который обладает брутальной способностью забивать голы. Третий наш гол был жестким. Это один из лучших голов, которые мы видели.

Дебютный хет-трик Довбика и очередной гол Цыганкова в видеообзоре матча Жирона – Севилья – 5:1

Без мяча мы должны быть агрессивными в атаке. Нам трудно, когда на нас давят, но у меня такое ощущение, что мы лучше защищаемся в атаке. Порту был невероятен, Цыганков агрессивен, Савио... У них жестокая привязанность к одноклубникам.

Борьба за чемпионство? Я вижу, что Реал, Барселона и Атлетико способны выиграть десять матчей подряд, а в моей голове нет никакой потребности в этом. Это только в руках лучших в мире, остальные из нас должны думать об игре за игрой. У нас 20 очков до седьмого места, это хороший отрыв. Если мы хотим в Лигу чемпионов, нам придется сражаться против таких грандов как Реал, Атлетик и др.

У меня есть два великолепных форварда – Довбик и Стуани. Я доволен нашей командой. Самое важное то, что наши игроки очень хорошо тренируются", – цитирует Мичела Marca.

Напомним, после 21-го тура Жирона идет в турнирной таблице чемпионата Испании первой, опережая Реал на 1 очко (у команды Андрея Лунина есть еще матч в запасе).

Хет-трик Довбика и гол Цыганкова вернули Жирону на вершину – украинцы разбили Севилью и уничтожили Рамоса