"Це неймовірно з огляду на швидкість, з якою ми вийшли. Швидкість Савіо та Крістіана Порту, дуелі центральних захисників, Іван Мартін, який відбирає м'яч і просуває його вперед, Довбик, який має брутальну здатність забивати голи. Третій наш гол був жорстоким. Це один з найкращих голів, які ми бачили.

Дебютний хет-трик Довбика і черговий гол Циганкова у відеоогляді матчу Жирона – Севілья – 5:1

Без м'яча ми повинні бути агресивними в атаці. Нам важко, коли на нас тиснуть, але у мене таке відчуття, що ми краще захищаємось в атаці. Порту був неймовірний, Циганков агресивний, Савіо... У них жорстока прихильність до одноклубників.

Боротьба за чемпіонство? Я бачу, що Реал, Барселона та Атлетіко здатні виграти десять матчів поспіль, а в моїй голові немає жодної потреби в цьому. Це лише в руках найкращих у світі, решта з нас має думати про гру за грою. У нас 20 очок до сьомого місця, це хороший відрив. Якщо ми хочемо в Лігу чемпіонів, нам доведеться битися проти таких грандів як Реал, Атлетік та ін.

У мене є два чудових форварди – Довбик і Стуані. Я задоволений нашою командою. Найважливіше те, що наші гравці дуже добре тренуються", – цитує Мічела Marca.

Нагадаємо, після 21-го туру Жирона йде у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії першою, випереджаючи Реал на 1 очко (у команди Андрія Луніна є ще матч у запасі).

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