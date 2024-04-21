Довбик отличился в воротах Кадиса. Этот гол стал 18-м для Артема в Примере. Украинец оторвался от конкурентов в бомбардирской гонке, став главным претендентом на трофей Пичичи.

Гол Довбыка в видеообзоре матча Жирона – Кадис – 4:1

Но гол вызвал много споров. В динамике показалось, что форвард забил из офсайда, однако VAR после длительной проверки засчитал взятие ворот. У болельщиков остались сомнения, а в Twitter (X) возмущаются с аргументами.

Archivo VAR пишет, что видеоповторы превращают Ла Лигу в цирк со скрытой камерой: "Если правильно провести линию по последнему защитнику, заметен офсайд".

Пост собрал более 150 тысяч охвата и более полутора тысяч лайков.

El VAR convierte LaLiga EASports en una broma de cámara oculta.



Dobvyk se encuentra por delante del último defensor de forma clara.



ES FUERA DE JUEGO.



️ La infracción es apreciable tirando únicamente la línea del defensor. pic.twitter.com/k5n3ua0j6P — Archivo VAR (@ArchivoVAR) April 20, 2024

Аналитик Relevo Фран Мартинес приводит другое объяснение, почему гол нужно было отменить. "Линию почему-то провели по колену Довбика, которое остается в игре, но ближе всего к воротам его голова. Это офсайд".

SÍ hay fuera de juego de Dovbyk en el gol del Girona.



Inexplicablemente, se toma como referencia de Dovbyk la rodilla, que está en línea, pero la parte más adelantada es su cabeza. Esto hace que esté en fuera de juego.



El árbitro debió anular el gol del Girona al Cádiz. pic.twitter.com/V7Oawv0n08 — Fran Martínez (@LaLigaenDirecto) April 20, 2024

Довбик забил за Жирону, приобщившись к разгрому Кадиса – команда украинцев гарантировала дебютные еврокубки и шагает в ЛЧ