Довбику "подарили" гол – в Испании привели два факта, что VAR подсудил украинцу
Форвард сборной Украины Артем Довбик забил спорный гол в чемпионате Испании.
Довбик отличился в воротах Кадиса. Этот гол стал 18-м для Артема в Примере. Украинец оторвался от конкурентов в бомбардирской гонке, став главным претендентом на трофей Пичичи.
Гол Довбыка в видеообзоре матча Жирона – Кадис – 4:1
Но гол вызвал много споров. В динамике показалось, что форвард забил из офсайда, однако VAR после длительной проверки засчитал взятие ворот. У болельщиков остались сомнения, а в Twitter (X) возмущаются с аргументами.
Archivo VAR пишет, что видеоповторы превращают Ла Лигу в цирк со скрытой камерой: "Если правильно провести линию по последнему защитнику, заметен офсайд".
Пост собрал более 150 тысяч охвата и более полутора тысяч лайков.
Аналитик Relevo Фран Мартинес приводит другое объяснение, почему гол нужно было отменить. "Линию почему-то провели по колену Довбика, которое остается в игре, но ближе всего к воротам его голова. Это офсайд".
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