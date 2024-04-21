Довбику "подарували" гол – в Іспанії навели два факти, що VAR підсудив українцю
Форвард збірної України Артем Довбик забив суперечливий гол в чемпіонаті Іспанії.
Довбик відзначився у воротах Кадіса. Цей гол став 18-м для Артема в Прімері. Українець відірвався від конкурентів у бомбардирських перегонах, ставши головним претендентом на трофей Пічічі.
Гол Довбика у відеоогляді матчу Жирона – Кадіс – 4:1
Але гол викликав багато суперечок. У динаміці здалося, що форвард забив з офсайда, однак VAR після тривалої перевірки зарахував взяття воріт. У вболівальників залишилися сумніви, а в Twitter (X) обурюються з аргументами.
Archivo VAR пише, що відеоповтори перетворюють Ла Лігу в цирк з прихованою камерою: "Якщо правильно провести лінію по останньому захиснику, помітний офсайд".
Пост зібрав понад 150 тисяч охоплення та понад півтори тисячі лайків.
Аналітик Relevo Фран Мартінес наводить інше пояснення, чому гол потрібно було скасувати. "Лінію чомусь провели по коліну Довбика, яке залишається в грі, але найближче до воріт його голова. Це офсайд".
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