Довбик відзначився у воротах Кадіса. Цей гол став 18-м для Артема в Прімері. Українець відірвався від конкурентів у бомбардирських перегонах, ставши головним претендентом на трофей Пічічі.

Гол Довбика у відеоогляді матчу Жирона – Кадіс – 4:1

Але гол викликав багато суперечок. У динаміці здалося, що форвард забив з офсайда, однак VAR після тривалої перевірки зарахував взяття воріт. У вболівальників залишилися сумніви, а в Twitter (X) обурюються з аргументами.

Archivo VAR пише, що відеоповтори перетворюють Ла Лігу в цирк з прихованою камерою: "Якщо правильно провести лінію по останньому захиснику, помітний офсайд".

Пост зібрав понад 150 тисяч охоплення та понад півтори тисячі лайків.

El VAR convierte LaLiga EASports en una broma de cámara oculta.



Dobvyk se encuentra por delante del último defensor de forma clara.



ES FUERA DE JUEGO.



️ La infracción es apreciable tirando únicamente la línea del defensor. pic.twitter.com/k5n3ua0j6P — Archivo VAR (@ArchivoVAR) April 20, 2024

Аналітик Relevo Фран Мартінес наводить інше пояснення, чому гол потрібно було скасувати. "Лінію чомусь провели по коліну Довбика, яке залишається в грі, але найближче до воріт його голова. Це офсайд".

SÍ hay fuera de juego de Dovbyk en el gol del Girona.



Inexplicablemente, se toma como referencia de Dovbyk la rodilla, que está en línea, pero la parte más adelantada es su cabeza. Esto hace que esté en fuera de juego.



El árbitro debió anular el gol del Girona al Cádiz. pic.twitter.com/V7Oawv0n08 — Fran Martínez (@LaLigaenDirecto) April 20, 2024

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