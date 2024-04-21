Жирона в последние месяцы посыпалась, потерпев пять поражений за восемь туров. О борьбе с Реалом никто давно не заикается, а после фиаско в матче с Атлетико под угрозой оказался даже выход в Лигу чемпионов. “Футбол 24” совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как каталонцы вернулись на победный путь.

Довбик прошел кастинг на форварда топ-клуба – испанские СМИ отреагировали на "кисло-сладкий" перфоманс украинца

Сегодня команда Мичела должна была набрать три очка – в гости приехал один из аутсайдеров Ла Лиги. Жирона с первых минут прижала Кадис к воротам и забила быстрый гол. Помогла домашняя заготовка под стандарт. Хозяева хитро разыграли угловой – Эрик Гарсия завершил классную трехходовку.

Жирона продолжала наседать и вскоре удвоила преимущество. Снова удалось построить качественную комбинацию. Иван Мартин воспользовался пасом пяткой от Гутьерреса и реализовал свой момент. Каталонцы еще до перерыва могли организовать разгром, но после парашютика Савио мяч попал в перекладину.

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Кадис вернулся в игру со стартом второго тайма. Гости начали находить ударные позиции, заставляя Гассанигу работать. Еще несколько перспективных атак не дошли до логического завершения – мяч летал по штрафной площадке и попадал в руку Гарсии (арбитры не поставили пенальти).

Жирона поплыла, нужен был срочный ответ. Ответил Артем Довбик! Украинец открылся под прострел Гутьерреса, убрал соперника и послал мяч в сетку. VAR долго проверял эпизод на офсайд и в итоге засчитал гол. 18-й для Артема в Примере. Результативная серия составляет три тура.

Этим ударом Довбик кардинально изменил впечатление от своей игры. 70 минут форвард был отрезан от команды – лишь изредка подыгрывал партнерам, а о моментах не было и речи. Еще в дебюте встречи Артем забил из явного офсайда, сыграв на добивании. А также сбросил под удар Савио, когда тот попал в каркас.

Довбик отработал за двух украинцев – травмированный Цыганков сидел на трибунах. Оценки статистических порталов: SofaScore – 7.4, WhoScored – 7.7, FotMob – 7.7.

Кадис забил гол престижа усилиями Эскаланте, однако мгновенно пропустил четвертый. Порту подстерег ошибку, сыграл на перехвате и установил итоговый счет.

Жирона победила и приблизилась к сказочному выходу в Лигу чемпионов. Отрыв от пятого места составляет десять очков за шесть туров до финиша. А отставание от Барселоны, у которой завтра Эль-Класико, – два балла.

Команда украинцев официально гарантировала себе еврокубки на следующий сезон – ниже седьмого места Цыганков и Довбик уже не опустятся. Эта дебютный выход в Европу для Жироны.