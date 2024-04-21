Жирона до перерыва получила комфортное преимущество благодаря голам Гарсии и Мартина. Поразил ворота и Довбик, но из глубокого офсайда.

Довбик забил за Жирону, присоединившись к разгрому Кадиса – команда украинцев гарантировала дебютные еврокубки и шагает в ЛЧ

Гол в третьем матче подряд никуда не делся от украинского бомбардира. Довбик несколькими касаниями разобрался в штрафной – 18-й мяч в чемпионате. Обмен голами под занавес встречи не повлиял на результат. Жирона разгромом гарантировала себе участие в еврокубках.