Гол Довбика в видеообзоре матча Жирона – Кадис – 4:1
01:05 - Читати українською
Жирона разгромила Кадис в 32-м туре Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча.
9’ Эрик Гарсия
22’ Иван Мартин
71’ Артем Довбик
82’ Кристиан Порту
9’ Эрик Гарсия
22’ Иван Мартин
71’ Артем Довбик
82’ Кристиан Порту
Жирона до перерыва получила комфортное преимущество благодаря голам Гарсии и Мартина. Поразил ворота и Довбик, но из глубокого офсайда.
Довбик забил за Жирону, присоединившись к разгрому Кадиса – команда украинцев гарантировала дебютные еврокубки и шагает в ЛЧ
Гол в третьем матче подряд никуда не делся от украинского бомбардира. Довбик несколькими касаниями разобрался в штрафной – 18-й мяч в чемпионате. Обмен голами под занавес встречи не повлиял на результат. Жирона разгромом гарантировала себе участие в еврокубках.
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