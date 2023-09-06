"В свое время еще в Днепр я пришел именно потому, что помогал Мирону Маркевичу комплектовать команду именно Евгений Красников. Я знал его еще тогда, когда он не побоялся меня пригласить из Черкасс в Металлист и даже предложил сразу не в юношеский состав, а в U-21. Красников для меня – очень важный человек, потому что он один из первых, кто поверил в меня, увидел перспективу.

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Теперь относительно Александра Кучера. Я имел возможность поработать в СК Днепр-1 с разными по стилю, видению футбола, системе работы тренерами. Кучер – хороший специалист, который многое дал и команде, и мне лично. Благодаря работе с Александром Николаевичем и его штабом я побил собственный рекорд результативности и привлек внимание зарубежных клубов. Я слышал много хороших отзывов о том, как играл СК Днепр-1. И я – не единственный игрок, кто прогрессировал под руководством Кучера. Считаю, многие футболисты СК Днепр-1 сейчас достойны внимания.

Не соглашусь с утверждением, что Красников с Кучером – основные виновники вылета СК Днепр-1 из еврокубков. Они – основные виновники того, что команда вышла в еврокубки. Мы оказались в тяжелой ситуации с началом большой войны. Много игроков ушло. Чтобы быстро собрать обновленную команду и компенсировать потери, они вдвоем много сделали. Мы же это видели, мы понимали, что для нашей команды означали те же Джурасек, Игнатенко, Чуже, Дубинчак, Кожокару. Они ушли, заменить их быстро было достижением.

Считаю, Красников и Кучер привели очень качественных футболистов – Бланко, Хамаш и Пеглоу. Наоборот, для нас было удивительно, что такие игроки согласились приехать играть в Украину во время войны.

Кстати, я переподписал контракт с СК Днепр-1 не в последнюю очередь потому, что Красников был в клубе. Я уже говорил, что давно с ним знаком. Он обещал мне, что поможет пройти сезон с хорошими результатами, еще больше улучшить мой профайл и в итоге перейти в одну из топ-5 лиг Европы. Все это выполнено до последнего слова.

Я стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины, получил контракт в Ла Лиге. Все это время со стороны Красникова и Кучера была только поддержка – хорошие советы, помощь в подготовке и разборе игры", – сказал Довбик в комментарии Sport-Express.

Напомним, накануне Юрий Береза обвинил тандем Кучер/Красников в вылете команды из еврокубков, а уже бывшего спортивного директора обозвал футбольным заробитчанином, который может работать только в клубах с "миллиардными бюджетами".

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