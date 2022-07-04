"Я знаю, что Довбиком очень интересуется Айнтрахт, победитель Лиги Европы. Но у него на позицию форварда есть 8 млн евро максимум.

Агент Довбика подтвердил интерес от четырех топ-клубов Турции

И 8 млн не устраивают СК Днепр-1. Там еще не дошло дело до официального предложения, но есть очень предметный интерес. В их шорт-листе он на передовых позициях", – поделился Бурбас на подкасте на YouTube.

К слову, в услугах Довбика заинтересованы сразу четыре турецких клуба, а также итальянский Торино и английский Ноттингем Форест.

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