Довбик заинтересовал триумфатора Лиги Европы
Журналист Игорь Бурбас рассказал об интересе немецкого Айнтрахта к форварду СК Днепр-1 Артему Довбику.
"Я знаю, что Довбиком очень интересуется Айнтрахт, победитель Лиги Европы. Но у него на позицию форварда есть 8 млн евро максимум.
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И 8 млн не устраивают СК Днепр-1. Там еще не дошло дело до официального предложения, но есть очень предметный интерес. В их шорт-листе он на передовых позициях", – поделился Бурбас на подкасте на YouTube.
К слову, в услугах Довбика заинтересованы сразу четыре турецких клуба, а также итальянский Торино и английский Ноттингем Форест.
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