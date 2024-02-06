Довбик загадково оцінив свої шанси зіграти проти Реала у матчі за лідерство Ла Ліги
Українець пропустив матч проти Реал Сосьєдада (0:0) і налякав усіх нібито проблемами з меніском. Втім, Довбику вдалося уникнути серйозної травми.
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10 лютого Жирона зіграє на полі Реала в рамках 24-го туру Ла Ліги. Наразі мадридці мають 2 очки запасу над каталонцями. Іспанські ЗМІ пророкують Довбику вихід на поле, але сам Артем зберігає інтригу. "Це таємниця", – відповів форвард Жирони на запит Tribuna щодо своєї участі у грі.
Зауважимо, що Добвик може зійтися і з конкурентом за звання найкращого бомбардира чемпіонату Іспанії. Наразі перше місце з 14 голами ділять троє гравців – українець, Борха Майораль (Хетафе) та Джуд Беллінгем якраз з Реала.
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