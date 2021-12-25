"В СМИ фигурировал интерес к моей персоне со стороны Бешикташа, Фиорентины, Торино, Сампдории, Марселя, Реал Сосьедада, Труа, немецких клубов. 80% из этого всего – правда.

Довбик оказался в списке трансферных целей Бешикташа, – СМИ

Всему свое время – для меня будет лучше, для клуба, который заработает деньги. Думаю, все от этого только выиграют. Самое главное в этом – не переждать.

Я держу в тонусе уровень иностранного языка. Сейчас будем ехать готовыми, это уже не будет, как раньше (речь идет о переходе в датский Митьюлланд, – прим.). У нас есть план действий на ближайшие полгода.

Больше всего мне нравится Италия – как страна и чемпионат. Малиновский там феерит. Италия лежит ближе всех, наверно", – сказал Довбик в интервью программе "BurBuzz".

Напомним, в текущем сезоне Артем провел за СК Днепр-1 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 5 результативных передач. Форвард возглавляет ретинг лучших бомбардиров УПЛ первой части чемпионата, опережая ближайшего преследователя – Виктора Цыганкова – на 3 гола. Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.

Довбик розриває УПЛ: частиною трансферу у Динамо може стати Супряга – чи втрутиться Шахтар?