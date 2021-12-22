Бешикташ перед открытием трансферного окна определился с игроками, которых хотел бы приобрести. Среди них оказался и Артем Довбик, сообщает Duhuliye.

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Отмечается, что украинский форвард давно интересует турецкий гранд, не определившийся с главным тренером после отставки Сергена Ялчина. Команду временно возглавляет наставник молодежной команды Ондер Каравелли.

В чемпионате Украины 2021/22 Довбик является лучшим бомбардиром. В его активе 14 голов в 17-ти матчах (три – с пенальти).

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