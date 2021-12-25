"У ЗМІ фігурував інтерес до моєї персони з боку Бешикташа, Фіорентини, Торіно, Сампдорії, Марселя, Реал Сосьєдада, Труа, німецьких клубів. 80% із цього всього – правда.

Довбик опинився у списку трансферних цілей Бешикташа, – ЗМІ

Усьому свій час – для мене буде краще, для клубу, який заробить гроші. Думаю, всі від цього лише виграють. Найголовніше у цьому – не перечекати.

Я тримаю у тонусі рівень іноземної мови. Зараз їхатимемо готовими, це вже не буде, як раніше (йдеться про перехід у данський Мітьюлланд, – прим.). Ми маємо план дій на найближчі півроку.

Найбільше мені подобається Італія – як країна та чемпіонат. Маліновський там феєрить. Італія лежить найближче, мабуть", – сказав Довбик в інтерв'ю програмі "BurBuzz".

Нагадаємо, у поточному сезоні Артем провів за СК Дніпро-1 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 14 голів і віддав 5 результативних передач. Форвард очолює ретинг найкращих бомбардирів УПЛ першої частини чемпіонату, випереджаючи найближчого переслідувача – Віктора Циганкова – на 3 голи. Transfermarkt оцінює гравця у 5 млн євро.

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