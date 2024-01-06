Артема Довбика активно продают из Жироны, хотя в зимнее окно это невозможно даже теоретически.

Если верить изданию El Nacional, Челси не оставляет надежд пригласить 26-летнего украинца.

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Маурисио Почеттино требует у руководства "синих" подписать забивного нападающего уже в январе. Лондонцы якобы готовы заплатить более 40 млн евро, которые Жирона отклонила ранее. Впрочем, зимний трансфер Довбика выглядит абсурдно. Нападающий в нынешнем сезоне играл уже за 2 клуба (СК Днепр-1, Жирона) и элементарно не сможет выступать за Челси в официальных матчах до начала следующей кампании.

Добавим, что Довбик стал открытием чемпионата Испании, оформив 11 голов и 5 ассистов в 18 матчах. Его контракт с Жироной рассчитан до лета 2028 года, цена по Transfermarkt составляет 28 млн евро.

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