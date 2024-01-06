Артема Довбика активно продають з Жирони, хоча у зимове вікно це неможливо навіть теоретично.

Якщо вірити виданню El Nacional, Челсі не полишає надій запросити 26-річного українця.

Довбик з розкішною статистикою виграв нагороду в Іспанії

Маурісіо Почеттіно вимагає у керівництва "синіх" підписати забивного нападника вже у січні. Лондонці нібито готові заплатити понад 40 млн євро, які Жирона відхилила раніше. Втім, зимовий трансфер Довбика виглядає абсурдно. Нападник у нинішньому сезоні грав вже за 2 клуби (СК Дніпро-1, Жирона) і елементарно не матиме права виступати за Челсі у офіційних матчах до початку наступної кампанії.

Додамо, що Довбик став відкриттям чемпіонату Іспанії, оформивши 11 голів та 5 асистів у 18 матчах. Його контракт з Жироною розрахований до літа 2028 року, ціна за Transfermarkt складає 28 млн євро.

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