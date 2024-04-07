На днях появились информация о желании "кулес" подписать 26-летнего форварда сборной Украины. Барса якобы готова продать Роберта Левандовски и часть вырученных средств инвестировать в Довбика. Футбол 24 обратился за эксклюзивным комментарием к инсайдеру Санти Овалье из издания Cadena SER.

Довбик может оказаться в Барселоне – форвард сборной Украины должен заменить Левандовски

"Довбик действительно нравится Барсе, но сейчас он не приоритет. Левандовски останется в клубе на следующий сезон. Другая причина – финансы. Если бы у Барселоны было 200 миллионов евро, то она подписала бы Довбика, но этих денег нет. Сейчас это не более, чем обычный интерес к игроку", – объяснил Овалье.

Напомним, в нынешнем сезоне Довбик провел за Жирону 33 матча, в которых забил 17 голов и отдал 7 ассистов. Его контракт с каталонцами действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает его в 30 млн евро. Левандовски в 40 поединках отличился 20 раз и отдал 9 результативных передач (трансферная стоимость поляка – 15 млн евро).

Приоритетом Барсы на лето считается не нападение, а полузащита, куда надо подписать одного-двух игроков, имея очень ограниченный бюджет.

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