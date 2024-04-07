Днями з'явились інформація про бажання "кулес" підписати 26-річного форварда збірної України. Барса нібито готова продати Роберта Лєвандовскі і частину виручених коштів інвестувати у Довбика. Футбол 24 звернувся за ексклюзивним коментарем до каталонського інсайдера Санті Овальє з видання Cadena SER.

Довбик може опинитися у Барселоні – форвард збірної України має замінити Лєвандовскі

"Довбик справді подобається Барсі, але зараз він не пріоритет. Лєвандовскі залишиться у клубі на наступний сезон. Інша причина – фінанси. Якби у Барселони було 200 мільйонів євро, то вона підписала б Довбика, але цих грошей немає. Зараз це не більше, ніж звичайний інтерес до гравця", – пояснив Овальє.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Довбик провів за Жирону 33 матчі, в яких забив 17 голів і віддав 7 асистів. Його контракт з каталонцями чинний до літа 2028 року. Transfermarkt оцінює його у 30 млн євро. Лєвандовскі у 40 поєдинках відзначився 20 разів і віддав 9 результативних передач (трансферна вартість поляка – 15 млн євро).

Пріоритетом Барси на літо вважається не напад, а півзахист, куди треба підписати одного-двох гравців, маючи дуже обмежений бюджет.

Довбик провокує фанатів і обганяє Беллінгема, Циганков змушує перепрошувати легенду Реала