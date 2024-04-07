Довбик в Барселону: в Іспанії підтвердили інтерес до українця – потрібно шукати 200 мільйонів
Гра Артема Довбика змушує задуматись про трансфер навіть Барселону, яка переживає непрості часи.
Днями з'явились інформація про бажання "кулес" підписати 26-річного форварда збірної України. Барса нібито готова продати Роберта Лєвандовскі і частину виручених коштів інвестувати у Довбика. Футбол 24 звернувся за ексклюзивним коментарем до каталонського інсайдера Санті Овальє з видання Cadena SER.
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"Довбик справді подобається Барсі, але зараз він не пріоритет. Лєвандовскі залишиться у клубі на наступний сезон. Інша причина – фінанси. Якби у Барселони було 200 мільйонів євро, то вона підписала б Довбика, але цих грошей немає. Зараз це не більше, ніж звичайний інтерес до гравця", – пояснив Овальє.
Нагадаємо, у нинішньому сезоні Довбик провів за Жирону 33 матчі, в яких забив 17 голів і віддав 7 асистів. Його контракт з каталонцями чинний до літа 2028 року. Transfermarkt оцінює його у 30 млн євро. Лєвандовскі у 40 поєдинках відзначився 20 разів і віддав 9 результативних передач (трансферна вартість поляка – 15 млн євро).
Пріоритетом Барси на літо вважається не напад, а півзахист, куди треба підписати одного-двох гравців, маючи дуже обмежений бюджет.
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