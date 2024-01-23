Атлетико может принести в жертву Альваро Морату ради летнего трансфера сенсационного украинца, сообщает Todo Fichajes.

Ни Месси, ни Роналду: Довбик оформил невероятное бомбардирское достижение, которого Испания не видела более 60 лет.

Испанец также проводит мощный сезон, оформив 19 голов и 3 ассиста в 28 матчах. Впрочем, Морате уже 31, а следующее лето может оказаться последним шансом заработать хорошую сумму на его продаже. Вырученные средства Атлетико направит на приобретение Довбика, младшего на 5 лет.

Мадридцы ожидают, что Жирона будет просить за своего бомбардира около 45 млн евро. Дебютный сезон Артема в Испании складывается сказочно – 14 голов и 6 ассистов в 22 матчах.

"Один з найкращих амбасадорів України": іспанські ЗМІ шаленіють від Довбика – порівняння з суперзірками і сигнал Джуду