Украинский форвард Артем Довбик провел дебютную игру за Жирону в Ла Лиге, забив после выхода на замену.

Довбик стал героем матча Реал Сосьедад – Жирона, забив гол, благодаря которому удалось сравнять счет. Ассистировал Артему Виктор Цыганков.

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"Такая хорошая и важная игра для меня. Очень рад быть полезным для своей команды. Продолжаем работать", – написал Довбик на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Довбик перешел в Жирону из СК Днепр-1 за 7 миллионов евро. Украинец подписал контракт с испанским клубом до 2028 года. Напомним, в прошлом сезоне УПЛ Артем стал лучшим бомбардиром, забив 24 гола.

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