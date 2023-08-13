Український форвард Артем Довбик провів дебютну гру за Жирону в Ла Лізі, забивши після виходу на заміну.

Довбик став героєм матчу Реал Сосьєдад – Жирона, забивши гол, завдяки якому вдалось зрівняти рахунок. Асистував Артему Віктор Циганков.

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"Така хороша і важлива гра для мене. Дуже радий бути корисним для своєї команди. Продовжуємо працювати", – написав Довбик на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Довбик перейшов в Жирону зі СК Дніпро-1 за 7 мільйонів євро. Українець підписав контракт з іспанським клубом до 2028 року. Нагадаємо, в минулому сезоні УПЛ Артем став найкращим бомбардиром, забивши 24 голи.

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