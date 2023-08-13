Довбик получил признание от Ла Лиги за феерический дебют в Испании
14:00 - Читати українською
Нападающий Жироны Артем Довбик заставил восхищаться собой пресс-службу чемпионата Испании.
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Артем Довбик 72’
72’ Артем Довбик
Довбик стал героем матча Реал Сосьедад – Жирона, забив гол, благодаря которому удалось сравнять счет.
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В Instagram Ла Лиги опубликовали фотографию с празднованием Артема, подписав так: "Привет, я Артем Довбик и это мое резюме! Первая игра, первый гол".
Добавим, что Довбик сыграл всего 26 минут за Жирону в официальном дебюте – этого хватило для первого забитого гола. Ассист отдал Виктор Цыганков.
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