Довбик стал героем матча Реал Сосьедад – Жирона, забив гол, благодаря которому удалось сравнять счет.

"Его не могут остановить": Довбик поразил Жирону в дебютном матче Ла Лиги – видео

В Instagram Ла Лиги опубликовали фотографию с празднованием Артема, подписав так: "Привет, я Артем Довбик и это мое резюме! Первая игра, первый гол".

Добавим, что Довбик сыграл всего 26 минут за Жирону в официальном дебюте – этого хватило для первого забитого гола. Ассист отдал Виктор Цыганков.

Довбик и Цыганков творят историю – украинский гол спас Жирону, Артем фантастически дебютировал в Ла Лиге