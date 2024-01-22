Нападающий каталонцев Артем Довбик поделился эмоциями от победы над Севильей (5:1) в матче 21-го тура Ла Лиги, в котором он забил 3 гола.

"Фантастическая игра на Монтиливи прошлой ночью. Благодарны за поддержку трибун, мы взяли важные 3 очка для нашей команды. Браво", – написал Довбик на своей странице в социальной сети Instagram.

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"Что за игрок", – отреагировал в комментариях Георгий Судаков. "Это было очень сильно", – подтвердил Евгений Селезнев, а Михаил Мудрик смайлами намекнул, что "быстрый как ветер Артем демонстрирует инопланетную игру".

Напомним, Довбик вышел в основе на матч против Севильи и стал настоящим героем поединка, в течение 6 минут оформив хет-трик (который стал первым для украинцев в Примере). Как следствие, украинец сравнялся по голам с полузащитником Реала Джудом Беллингемом – оба с 14-ю мячами лидируют в бомбардирской гонке чемпионата Испании.

Напомним, в текущем сезоне Артем провел за Жирону 22 матча во всех турнирах, в которых отличился 15 раз и отдал 6 ассистов.

Жирона после 21-го тура идет в турнирной таблице чемпионата Испании первой, опережая Реал на 1 очко (у команды Андрея Лунина есть еще матч в запасе).

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