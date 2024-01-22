Нападник каталонців Артем Довбик поділився емоціями від перемоги над Севільєю (5:1) у матчі 21-го туру Ла Ліги, в якому він забив 3 голи.

"Фантастична гра на Монтіліві минулої ночі. Вдячні за підтримку трибун, ми взяли важливі 3 очки для нашої команди. Браво", – написав Довбик на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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"Що за гравець", – відреагував у коментарях Георгій Судаков. "Це було дуже сильно", – підтвердив Євген Селезньов, а Михайло Мудрик смайлами натякнув, що "швидкий як вітер Артем демонструє інопланетну гру".

Нагадаємо, Довбик вийшов в основі на матч проти Севільї і став справжнім героєм поєдинку, протягом 6 хвилин оформивши хет-трик (який став першим для українців у Прімері). Як наслідок, українець зрівнявся за голами з півзахисником Реала Джудом Беллінгемом – обоє з 14-ма м'ячами лідирують у бомбардирських перегонах чемпіонату Іспанії.

Нагадаємо, у поточному сезоні Артем провів за Жирону 22 матчі у всіх турнірах, в яких відзначився 15 разів і віддав 6 асистів.

Жирона після 21-го туру йде у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії першою, випереджаючи Реал на 1 очко (у команди Андрія Луніна є ще матч у запасі).

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