Украинский нападающий в прошлом месяце забил два гола и отдал два ассиста в двух матчах чемпионата Испании. Это позволило Артему Довбыку претендовать на звание лучшего игрока Ла Лиги за ноябрь.

"У нас есть Стуани и Порту": наставник Жироны оценил готовность Довбика к матчу против Валенсии

Как сообщает официальный сайт Ла Лиги, по итогам голосования победу одержал лидер Атлетико Антуан Гризманн. В ноябре 32-летний француз забил два гола и отдал одну результативную передачу за три игры в чемпионате. Среди претендентов также были Борха Майораль (Хетафе), Анте Будимир (Осасуна) и Айозе Перес (Бетис).

Напомним, что Жирона не осталась без награды за ноябрь. Наставника каталонцев Мичела признали лучшим тренером.

В общем Артем Довбик сыграл за "бело-красных" в 14 матчах во всех турнирах. В его активе семь голов и шесть результативных передач.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Шахтар вигрібає за всіх, але цього мало – Україна серйозно ризикує втратити єврокубкове місце