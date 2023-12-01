"У нас есть Стуани и Порту": наставник Жироны оценил готовность Довбика к матчу против Валенсии
Тренер Жироны Мичел не уверен, что Артем Довбик появится на поле в матче против Валенсии.
Уже завтра 2 декабря Жирона сыграет очередной матч испанской Ла Лиги. Соперником команды Виктора Цыганкова и Артема Довбика станет Валенсия, в составе которой выступает Роман Яремчук.
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"Довбик провел несколько последних тренировок с командой. Увидим, сыграет ли он завтра, но если не будет готов на сто процентов – не выйдет на поле. У нас есть Стуани, Порту и другие. Завтра решим", цитирует Мичела издание lesportiudecatalunya.
Напомним, Довбик получил травму в матче сборной Украины против Италии. Артем пропустил матч Жироны против Атлетика, где его команда сыграла вничью (1:1).
В текущем сезоне Довбик в 14-ти матчах за Жирону забил 7 голов и отдал 5 ассистам. Жирона идет на второй строчке турнирной таблицы, отставая от Реала по дополнительным показателям – обе команды имеют по 35 турнирных пунктов после 14 сыгранных матчей.
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