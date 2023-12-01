Тренер Жироны Мичел не уверен, что Артем Довбик появится на поле в матче против Валенсии.

Уже завтра 2 декабря Жирона сыграет очередной матч испанской Ла Лиги. Соперником команды Виктора Цыганкова и Артема Довбика станет Валенсия, в составе которой выступает Роман Яремчук.

Довбик лучше даже Холанда – украинец возглавил статистический рейтинг форвардов в топ-чемпионатах

"Довбик провел несколько последних тренировок с командой. Увидим, сыграет ли он завтра, но если не будет готов на сто процентов – не выйдет на поле. У нас есть Стуани, Порту и другие. Завтра решим", цитирует Мичела издание lesportiudecatalunya.

Напомним, Довбик получил травму в матче сборной Украины против Италии. Артем пропустил матч Жироны против Атлетика, где его команда сыграла вничью (1:1).

В текущем сезоне Довбик в 14-ти матчах за Жирону забил 7 голов и отдал 5 ассистам. Жирона идет на второй строчке турнирной таблицы, отставая от Реала по дополнительным показателям – обе команды имеют по 35 турнирных пунктов после 14 сыгранных матчей.

Цыганкова отправляют в Ман Сити, причина конфликта Лунина с Анчелотти – 4 клуба для голкипера Реала