"Легендой УПЛ быть не хочу. Как и рекорд Селезнева бить не собираюсь, пусть он сам бьет. Сейчас я хочу поехать на Евро, а там посмотрим.

Довбик попал на радары известных европейских клубов – агент украинца поделился деталями переговоров

Мне нравится АПЛ, мне кажется, это мечта. Я себя вижу там. Я думаю, я готов к смене чемпионата. Я все это уже проходил. Но еще раз поехать и снова вернуться – это будет фиаско. Нужно все взвесить и сделать все правильно", – сказал Довбик в программе "Бомбардир".

Напомним, ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны Динамо, Шахтера, Марселя и Бешикташа.

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