"Скауты Бешикташа планировали приехать на матч Артема. Мы полностью согласовали программу их пребывания в Украине.

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Они хотели посетить несколько матчей, но в последний момент отказались из-за пандемии.

Что касается Марселя, то Артем действительно находится в их шорт-листе. Я общаюсь с посредниками, которые в свою очередь общаются уже непосредственно с представителями французского клуба", – сказал Люндовский в программе "Бомбардир".

Напомним, Довбик перешел в Днепр летом 2015 года. В 2018-м перебрался в Данию, где играл за Митьюлланд и Сеннерюск. Прошлый сезон 23-летний форвард сыграл в составе СК Днепр-1, за который забил 6 голов в 24-х матчах УПЛ. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2023 года. Недавно нападающий дебютировал за сборную Украины в матче против Казахстана. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

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