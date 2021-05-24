Збірна України не зуміла обіграти скромний Бахрейн в рамках підготовки до Євро-2020. Експертний розбір польотів у соціальних мережах – вже на "Футбол 24".

Команда Шевченка вчетверте поспіль зводить поєдинок до нічиєї 1:1. Неприємна тенденція продовжується за кілька тижнів до старту головного континентального форуму. Та ще й за підтримки 20 тисяч уболівальників на харківському ОСК Металіст. Словом, перед Євро-2020 не покидає відчуття тривоги. Відсутність двох ключових виконавців – Зінченка і Маліновського – не виправдовує сірий футбол з потенційно слабшим суперником, принаймні на папері. Дежавю. Ми знову створили чимало моментів, але поплатилися за нікудишню реалізацію та неуважну гру біля власних воріт. Фінляндія, Казахстан, Бахрейн... З цим потрібно щось робити.

Україна – Бахрейн – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Екс-хавбек збірної України Євген Левченко дав пораду молодому Трубіну, який припустився результативної помилки. На щастя, Циганков з Довбиком врятували від повного фіаско.

Блогер Михайло Смоловой також бідкається через помилку 19-річного кіпера Шахтаря.

А ось коментатор MEGOGO Вадим Скічко, схоже, не сильно засмучується нічиєю з 99-ю командою в рейтингу ФІФА. У нього особливе ставлення до збірної Шевченка...

Ведучий ютуб-каналу Бомбардир Роман Бебех – про тривожний дзвіночок перед Євро.

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Журналіст Footboom Андрій Фесун не робить трагедії з побаченого. Найважливіші матчі – попереду.

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