Сборная Украины не сумела обыграть скромный Бахрейн в рамках подготовки к Евро-2020. Экспертный разбор полетов в социальных сетях – уже на "Футбол 24".

Команда Шевченко в четвертый раз подряд сводит поединок к ничьей 1:1. Неприятная тенденция продолжается за несколько недель до старта главного континентального форума. Да еще и при поддержке 20 тысяч болельщиков на харьковском ОСК Металлист. Словом, перед Евро-2020 не покидает чувство тревоги. Отсутствие двух ключевых исполнителей – Зинченко и Малиновского – не оправдывает серую игру с потенциально более слабым соперником, по крайней мере на бумаге. Дежавю. Мы снова создали немало моментов, но поплатились за низкую реализацию и невнимательную игру у своих ворот. Финляндия, Казахстан, Бахрейн... С этим нужно что-то делать.

Украина – Бахрейн – 1:1 – видео голов и обзор матча

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Блогер Михаил Смоловой также обращает внимание на игру 19-летнего голкипера Шахтера.

А вот комментатор MEGOGO Вадим Скичко, похоже, не сильно расстраивается ничьей с 99-й командой в рейтинге ФИФА. У него особое отношение к сборной Шевченко...

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