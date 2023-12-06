Довбик претендует на звание лучшего игрока Жироны в ноябре
17:54 - Читати українською
Форвард Жироны Артем Довбик может получить награду лучшему игроку команды в прошлом месяце.
Жирона на своем официальном сайте запустила голосование за лучшего игрока команды в ноябре.
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На награду претендуют Артем Довбик, Савио, Мигель Гутьеррес и Иван Мартин. Чтобы проголосовать за украинского форварда, необходимо пройти по ссылке и зарегистрироваться на сайте.
Добавим, что Довбик сыграл в ноябре только в 2 матчах, пропустив поединок с Атлетиком. Это не помешало украинцу отметиться 2 голами и 3 ассистами.
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