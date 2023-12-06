Форвард Жирони Артем Довбик може отримати нагороду найкращому гравцю команди в минулому місяці.

Жирона на своєму офіційному сайті запустила голосування за найкращого гравця команди у листопаді.

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На нагороду претендують Артем Довбик, Савіо, Мігель Гутьєррес та Іван Мартін. Щоб проголосувати за українського форварда, необхідно пройти за посиланням та зареєструватись на сайті.

Додамо, що Довбик зіграв у листопаді лише у 2 матчах, пропустивши поєдинок з Атлетіком. Це не завадило українцю відзначитись 2 голами та 3 асистами.

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