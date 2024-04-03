Пресс-служба Жироны запустила голосование за лучшего игрока команды в марте.

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На награду претендуют Артем Довбик, Савио, Эрик Гарсия и Кристиан Порту.

Напомним, в марте украинский форвард провел за Жирону 4 матча, в которых забил 2 гола (в ворота Бетиса). Как следствие, он с 16-ю мячами возглавил список бомбардиров Ла Лиги, обойдя конкурентов (Джуда Беллингема из Реала и Анте Будимира из Осасуны) по системе "гол+пас".

Жирона после 30-ти туров идет в турнирной таблице Примеры на третьей строчке, набрав 65 очков. От второго места, на котором сейчас находится Барселона, команда Довбика и Цыганкова отстает на 2 пункта.

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