Сергей Ребров наконец-то может оценить всех игроков сборной Украины, которых вызвал на мартовский цикл.

Сегодня в течение дня в лагерь "сине-желтых" доезжали последние легионеры, информирует пресс-служба УАФ.

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Шестеро футболистов отдельно выполняли комплекс восстановительных упражнений, поскольку недавно играли полноценные матчи. Это Руслан Малиновский, Артем Довбик, Богдан Михайличенко, Михаил Мудрик, Сергей Сидорчук и Роман Яремчук. Индивидуально работает Виктор Цыганков, борясь с последствиями травмы колена. По словам главного врача сборной Украины Романа Жолобайлюка, в восстановлении есть положительная динамика.

Остальная часть команды на вечерней тренировке выполняла тренерские задания, работая в рамках игровых серий над владением и контролем мяча, традиционно сборники отрабатывали пассинг. Трио голкиперов сегодня занималось в полном составе под руководством тренера вратарей Рустама Худжамова. На теоретических занятиях уже начали разбирать тактическое построение сборной Боснии.

Подопечные Реброва провели 5 дней в Марбелье, а завтра должны вылететь в столицу Боснии и Герцеговины – Сараево. Полуфинал отбора Евро-2024 состоится в четверг, 21 марта, начало в 21:45 по киевскому времени. Победитель дуэли встретится с Израилем или Исландией в решающем поединке за выход на чемпионат Европы.

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