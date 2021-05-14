Похоже, Артем Довбик может начать новый сезон в другой команде. По крайней мере, интерес к игроку усиливается.

Нападающий СК Днепр-1 Артем Довбик входит в список игроков, которые могут заменить Аркадиуша Милика в Марселе, сообщил Михаил Спиваковский в программе ТаТоТаке.

Довбик не ожидал на вызов в сборную Украины

Польский форвард, скорее всего, покинет французскую команду и вернется в Италию, потому провансальцы начали поиски похожего молодого нападающего. 23-летний украинец – один из кандидатов. Президент Марселя Пабло Лонгория заявил, что готов выделить на эти цели до 10 млн евро.

К слову, кроме Марселя на Артема претендуют украинские гранды – Динамо и Шахтер, а также турецкий Бешикташ.

Напомним, контракт Довбика с СК Днепр-1 действует до 31 декабря 2023 года. В текущем сезоне он сыграл за днепрян в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 1 результативную передачу. Недавно форвард дебютировал за сборную Украины в матче против Казахстана. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

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