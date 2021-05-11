"Что меня вызовут в сборную, я бы, наверное, не поверил. Но это произошло, поэтому эмоции фантастические. У нас есть трое нападающих, поэтому будет высокая конкуренция – будем бороться", – сказал Довбик для программы Профутбол.

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Напомним, ближайший сбор найциональнои команды продлится с 15 мая по 8 июня, после чего главный тренер Андрей Шевченко выберет 26 игроков, которые будут защищать "желто-синие" цвета на Евро-2020.

В нынешнем сезоне УПЛ Довбик провел 24 матча, в которых отметился 6-ю голами.

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