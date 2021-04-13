Довбик попал на радары ряда европейских клубов – форвардом сборной Украины интересуется Бешикташ
20:08 - Читати українською
Форвард сборной Украины и СК Днепр-1 Артем Довбик имеет шанс перебраться за границу.
Бельгийские и турецкие клубы следят за успехами Артема Довбика в Украине, сообщает Meta-ratings.
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По информации источника, в списка желающих подписать 23-летнего форварда есть Бешикташ. Несмотря на такой спрос, СК Днепр-1 не спешит продавать своего бомбардира, контракт которого рассчитан до конца 2023 года.
В нынешнем сезоне УПЛ Артем провел 20 матчей, в которых отличился 5-ю голами и ассистом.
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