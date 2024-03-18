“Когда у команды снижается результативность и она выглядит неубедительно, быстро ищут виноватых. И независимо от того, есть виноватые или нет, Жирона пострадала от ужасного спада Артема Довбика в контексте его бомбардирской роли.

"Не хочу критиковать кого-то конкретного": тренер Жироны защитил Довбика после ужасного матча

То, что форвард почти два месяца не забивает, достаточно тревожно. И тем более, когда команда переживает худший момент сезона. За стартовый 21 тур подопечные Мичела забили 51 гол. Роскошные цифры, которые позволяли бороться с Барсой и Реалом за титул Ла Лиги. И главным "виновником" голевого фестиваля был Довбик, забив 14 мячей. Автор почти трети голов Жироны за первые четыре месяца соревнований в Ла Лиге (27%).

Безвыигрышная серия Жироны за пределами Монтиливи, насчитывающая 4 матча, не является виной украинца. Но отсутствие голов связывает команду, которая, пропустив первой, не может изменить счет (...)

Жирона едва забила 8 голов в восьми играх. Несколько тревожные цифры для второй самой результативной команды лиги (59), которая отстает от Реала на пять мячей (64).

В превью матча Хетафе – Жирона Мичел сказал, что его не беспокоит результативная засуха украинца. "Я бы волновался, если бы у команды не было моментов, но это не так". Он похвалил его неутомимую работу с мячом и без него, чтобы выходить из-под давления, роль в прессинге.

Конечно, очень хорошо иметь моменты, но еще нужно забивать. Вот о чем этот вид спорта. И Довбику нужно как можно быстрее снова почувствовать вкус голов, вернуть ту уверенность, которую он, кажется, потерял за последние два месяца.

Он в отчаянии завершил матч с Хетафе. Его очень хорошо контролировали центральные защитники. Кроме того, он упустил отличный шанс сравнять счет в первом тайме. Еще 2-3 месяца назад этот удар завершился бы изысканным празднованием гола.

В конце концов, все зависит от доверия, и Артем Довбик еще имеет определенное пространство для маневра (девять игр), чтобы снова стать ключевым в команде, которой он нужен для достижения поставленной цели – сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне", – говорится в материале Diario Sport.

Напомним, что после поражения от Хетафе каталонцы скатились на третье место в турнирной таблице Ла Лиги, пропустив вперед Барселону. Теперь команде Мичела придется вести отчаянную борьбу за ЛЧ с Атлетико и Атлетиком Бильбао. Баски находятся на расстоянии 6 очков, мадридцы уступают Жироне 7 пунктами.

Довбик тотально провалился: упущенные моменты, сухая серия продолжается – Жирона проиграла Хетафе и отпустила Реал на 10 очков