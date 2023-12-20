Украинский форвард Жироны Артем Довбик продолжает очаровывать футбольную Европу. Журналисты и эксперты восхищаются бомбардирскими качествами нашего земляка, особенно по сравнению с той ценой, которую заплатил каталонский клуб за нападающего.

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По информации Relevo, в Жироне возлагают огромные надежды на своего голеадора. "Он преодолеет отметку в 24 забитых гола", – уверены в тренерском штабе Мичела Санчеса. Более того, там предполагают, что Артем поборется за титул лучшего бомбардира Ла Лиги (трофей Пичичи).

К слову, после 17-ти туров в активе Довбика 10 голов и 5 результативных передач.

Напомним, трофей Пичичи – награда, присуждаемая испанской газетой Marca лучшему бомбардиру сезона. Награда названа в честь экс-форварда Атлетика Рафаэля Морено Арансади (по прозвищу "Пичичи"). Наибольшее количество таких наград получил аргентинский нападающий Лионель Месси во время выступлений за Барселону – 8 раз, в том числе 5 подряд (2017-2021 гг.).

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