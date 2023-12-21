Український нападник Жирони Артем Довбик потрапив до символічної команди за підсумками 14-го ігрового тижня від гри EA Sports FC 24.

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Наш земляк отримав оновлену картку із загальним рейтингом 86. Нова команда тижня вже доступна у режимі Ultimate Team.

Нагадаємо, у 17-му турі Ла Ліги Жирона розгромила Алавес з рахунком 3:0, а Довбик відзначився дублем.

До слова, це вже друге потрапляння українця у культову гру – раніше він ставав учасником віртуальної команди за підсумками 8-го ігрового тижня. Тоді Артем отримав картку з рейтингом 83 за гол і два асисти у грі з Осасуною (4:2).

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