Нападающий СК Днепр-1 и сборной Украины Артем Довбик не пожалел, вероятно, самой ценной своей футболки.

Проект Эндрю Тодоса Zorya Londonsk проводит онлайн аукционы, чтобы собрать средства для помощи Вооруженным силам Украины. Лотами стали футболки футболистов.

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Артем Довбик отдал свою футболку с матча 1/8 финала Евро-2020 против Швеции, в котором нападающий забил победный гол и вывел нашу сборную в четвертьфинал. Лот был продан за 3 300 долларов, что составляет около 100 тысяч гривен. Средства будут направлены ВСУ.

Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. ВСУ и подразделения территориальной обороны дают отпор врагу. Наши футболисты собирают гуманитарную помощь и помогают армии деньгами.

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