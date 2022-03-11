Нападник СК Дніпро-1 та збірної України Артем Довбик не пошкодував ймовірно найціннішої своєї футболки.

Проект Ендрю Тодоса Zorya Londonsk проводить онлайн-аукціони, щоб зібрати кошти для допомоги Збройним силам України. Лотами стали футболки футболістів.

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Артем Довбик віддав свою футболку з матчу 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції, у якому нападник забив переможний гол і вивів нашу збірну в чвертьфінал. Лот був проданий за 3 300 доларів, що становить близько 100 тисяч гривень. Кошти будуть спрямовані ЗСУ.

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. ЗСУ та підрозділи територіальної оборони дають відсіч ворогу. Наші футболісти за кордоном збирають гуманітарну допомогу та допомагають армії грішми.

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